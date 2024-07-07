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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 05:51 GMT

    شاهد.. كلب يشعل النار في منزل أصحابه أثناء نومهم

    رصدت كاميرا مراقبة لحظة قيام كلب بتشغيل موقد الغاز عن طريق الخطأ وإشعال النار في منزل أصحابه بكولورادو سبرينغز الأمريكية.

    وأظهرت مشاهد الكلب وهو يشم الصناديق الموضوعة فوق الموقد ويشغلها قبل الابتعاد عنها.

    ولحسن الحظ أبلغ نظام التنبيه المنزلي الذكي الخاص أصحاب المنزل الذين ناموا بداخله باندلاع الحريق وتمكنوا من إخماد النيران قبل وصول رجال الإطفاء.

    وقالت إدارة الإطفاء في كولورادو سبرينغز، إن أحد أصحاب المنزل نُقل إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان، لكن لم يتم الإبلاغ عن إصابات أخرى للأشخاص أو الحيوانات الأليفة.

    المصدر: AP

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