وأظهرت مشاهد الكلب وهو يشم الصناديق الموضوعة فوق الموقد ويشغلها قبل الابتعاد عنها.

ولحسن الحظ أبلغ نظام التنبيه المنزلي الذكي الخاص أصحاب المنزل الذين ناموا بداخله باندلاع الحريق وتمكنوا من إخماد النيران قبل وصول رجال الإطفاء.

وقالت إدارة الإطفاء في كولورادو سبرينغز، إن أحد أصحاب المنزل نُقل إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان، لكن لم يتم الإبلاغ عن إصابات أخرى للأشخاص أو الحيوانات الأليفة.

المصدر: AP