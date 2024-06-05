شاهد.. علم فلسطيني عملاق يرفرف على واجهة كاتدرائية ميلانو

علق ستيفانو أبوزو، مرشح حزب الخضر للبرلمان الأوروبي، علما فلسطينيا عملاقا على واجهة كاتدرائية ميلانو الإيطالية اليوم الأربعاء.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أبوزو نفسه أكد تنظيم هذه الفعالية، مضيفا أن زميله في حزب الخضر فرانشيسكو فورتينجيرا كان معه.

وبحسب ما ورد تمكنا من الوصول إلى شرفات الكاتدرائية من خلال دفع ثمن التذاكر التي تسمح للزوار بالمشي إلى الأعلى. وقال أبوزو: "لقد خبأت هذا العلم الفلسطيني الضخم في سروالي".

وهذه ليست الفعالية الأولى من نوعها لأبوزو، حيث علق علما فلسطينيا على شرفة مجلس النواب في مايو الماضي.

المصدر: رابتلي