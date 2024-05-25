تضامنا مع غزة.. عشرات من الدمى والألعاب "الدامية" تظهر على درجات كاتدرائية القلب المقدس وسط باريس
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xm1a
تجمع العشرات خارج كاتدرائية القلب المقدس في مونمارتر وسط باريس اليوم السبت احتجاجا على الصراع المستمر في غزة.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، و"يستشهد الفلسطينيون وإسرائيل تطرد"، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية.
وتناثرت الدمى والألعاب على الدرج التاريخي، حيث ترمز لأطفال يعانون من العنف المستمر في القطاع. كما حمل بعض المتظاهرين نماذج الأطفال القتلى ملفوفة بملاءات تغطيها دماء مزيفة.
المصدر: رابتلي