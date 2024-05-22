أمير قطر يصل إلى طهران

وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، إلى طهران للمشاركة في مراسيم تأبين الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه.

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وصباح الاثنين، أعلنت الرئاسة الإيرانية عن مقتل إبراهیم رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

وصلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في جامعة طهران، على جثمان رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وإمام جمعة تبريز آية الله محمد علي آل هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، ورئيس فريق حماية رئيس الجمهورية مهدي موسوي، والطيار طاهر مصطفوي، ومساعد الطيار محسن دريانوش، والمساعد الفني للطيار بهروز قديمي.

🇮🇷🇶🇦| وصول سمو الأمير @TamimBinHamad اليوم إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية



كان في استقبال سموه لدى وصوله مطار مهرآباد الدولي وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي، وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء السفارة القطرية في #إيران#قطر | #مرسال_قطرpic.twitter.com/ZgFHq8Fsqx — مرسال قطر (@Marsalqatar) May 22, 2024

المصدر: RT