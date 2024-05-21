الدفاع الروسية تعرض مشاهد للتدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للتدريبات تتضمن اختبارا عمليا لاستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

وأعلنت الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء عن انطلاق المرحلة الأولى من التدريبات النووية في المنطقة العسكرية الجنوبية تشمل مهام الحصول على الذخائر لصواريخ "إسكندر" والتقدم إلى المنطقة المحددة.

كما يتدرب أفراد القوات الجوية الفضائية على تجهيز الوحدات القتالية الخاصة بأسلحة الطيران، بما فيها صواريخ كينجال، وتنفيذ رحلات جوية إلى مناطق الدوريات المحددة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية