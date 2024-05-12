مشاهد من مداهمة الشرطة التونسية مقر عمادة المحامين واعتقال المحامية سنية الدهماني
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أظهرت مشاهد مصورة مداهمة قوات الأمن التونيسية مقر عمادة المحامين مساء يوم السبت والقبض على المحامية سنية الدهماني.
وأفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة بأنه تم تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق الأول بابتدائية تونس ضد سنية الدهماني.
ولفت زيتونة إلى أن التتبعات المثارة ضد الدهماني التي بـ"حالة فرار لا علاقة لها بممارستها مهنة المحاماة".
المصدر: وكالات