فصيل فلسطيني يعرض مشاهد من قصف تحصينات الجيش الإسرائيلي في غزة

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نشرت "سرايا القدس" مشاهد من القصف الصاروخي المشترك لجنود وتحصينات الجيش الإسرائيلي في محور التقدم "نتساريم" في قطاع غزة.

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وأمس الاثنين، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إسقاط مسيرة إسرائيلية وقصف مستوطنات محاذية لقطاع غزة برشقة صاروخية.

وقالت في منشور عبر منصة تيلغرام: "قصفنا سديروت ونيرعام ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا"، دون تفاصيل بشأن نوعية القذائف الصاروخية المستخدمة.

المصدر: RT