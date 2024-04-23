الرئيس التونسي يستضيف نظيره الجزائري ورئيس المجلس الرئاسي الليبي

استضافت تونس العاصمة الاجتماع التشاوري الأول الذي جمع الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي بقصر قرطاج يوم الاثنين.

وأظهرت اللقطات قيس سعيد وهو يحيي الزعيمين الجزائري والليبي عند وصولهما إلى القصر.

وقالت مراسلة RT في تونس إن القمة الثلاثية انتهت بمخرجات أكدت من خلالها "على الأهمية البالغة لتنظيم هذا اللقاء والحفاظ على دورية انعقاده بالتناوب بين الدول الثلاث للارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط كل بلد بالآخر إلى مرحلة نوعية جديدة تتعدى الإطار الثنائي إلى التفكير والعمل الجماعي".

المصدر: RT + رابتلي