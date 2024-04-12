روسيا تنفذ تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة لقطات لتجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من ميدان "كابوستين يار" للتدريب في مقاطعة أستراخان الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإطلاق نفذ في إطار الاختبارات الحكومية لأنظمة الصواريخ المتقدمة، وكذلك لتأكيد استقرار الصواريخ في الخدمة.

وأضافت الدفاع الروسية أن النتائج التي تم الحصول عليها تؤكد الموثوقية العالية للصواريخ الروسية في ضمان الأمن الاستراتيجي للبلاد، مشيرة إلى أن مهام الإطلاق نفذت بشكل كامل.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية