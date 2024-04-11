اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ويهود متشددين يحتجون على التجنيد في الجيش

فرقت الشرطة الإسرائيلية تجمعات اليهود المتشددين في القدس يوم الخميس أثناء تظاهر الآلاف احتجاجا على مشروع قانون جديد قد ينهي إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

وتعتبر مسألة التجنيد الإجباري موضوعا ساخنا حيث يتمتع اليهود المتشددون منذ فترة طويلة بإعفاءات من الخدمة العسكرية، ويحتجون أو يرفضون أوامر التجنيد ويسعون إلى تكريس الإعفاء في القانون.

ويرى الكثيرون في العالم الحريدي أن الخدمة العسكرية والاندماج الأوسع مع العالم العلماني يشكلان تهديدا لهويتهم الدينية.

المصدر: AP + وكالات