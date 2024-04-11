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كيم جونغ أون يلتقي الجنود الشباب ويدعوهم إلى الاستعداد للحرب أكثر من أي وقت مضى

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بث التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي لقطات لزيارة زعيم البلاد كيم جونغ أون لمؤسسة تعليمية عسكرية "جامعة كيم جونغ إيل للجيش والسياسة".

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن كيم جونغ أون طلب من الجنود الشباب أن يكونوا أكثر استعدادا للحرب من أي وقت مضى.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم تحدث عن "الوضع الدولي المعقد"، وأكد أن كوريا الشمالية "يجب أن تكون أكثر حزما واستعدادا للحرب".

المصدر: AP

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