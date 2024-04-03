لحظات مرعبة.. مذيعة تواصل تقديم نشرة الأخبار رغم وقوع زلزال على المباشر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمذيعة أخبار كانت تقدم النشرة على المباشر أثناء وقوع زلزال تايوان صباح اليوم الأربعاء.

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ويظهر الفيديو الأجهزة وهي تهتز في الاستوديو بقوة جراء الزلزال، بينما كانت المذيعة تواصل تقديم الأخبار.

وضرب زلزال بقوة 7.5 درجة في البحر بالقرب من تايوان في الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، مما أدى إلى إصدار تحذيرات في اليابان والفيليبين وتايوان من خطر حدوث تسونامي، تم تخفيضها لاحقا.

المصدر: أ ف ب