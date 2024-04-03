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لحظات مرعبة.. مذيعة تواصل تقديم نشرة الأخبار رغم وقوع زلزال على المباشر

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمذيعة أخبار كانت تقدم النشرة على المباشر أثناء وقوع زلزال تايوان صباح اليوم الأربعاء.

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ويظهر الفيديو الأجهزة وهي تهتز في الاستوديو بقوة جراء الزلزال، بينما كانت المذيعة تواصل تقديم الأخبار.

وضرب زلزال بقوة 7.5 درجة في البحر بالقرب من تايوان في الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، مما أدى إلى إصدار تحذيرات في اليابان والفيليبين وتايوان من خطر حدوث تسونامي، تم تخفيضها لاحقا.

المصدر: أ ف ب

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