منظومة صواريخ "يارس" تنفذ دوريات قتالية في مقاطعة إيركوتسك

بدأ فوج منظومة صواريخ "يارس" دورياته القتالية في مقاطعة إيركوتسك كجزء من تدريبات مراكز القيادة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وأضافت الوزارة أن فوج منظومات "يارس" الصاروخية سيتدرب على تنفيذ أكثر من 20 مهمة منها تغيير المواقع الميدانية وانتشار فرق الصواريخ في مناطق ملوثة افتراضية.

ومن بين المهام الأساسية للتدريبات صد هجمات جماعات التخريب والاستطلاع.

وتشارك حوالي 300 قطعة من المعدات العسكرية الكبيرة في المناورات.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية