كيم جونغ أون يفتتح مع ابنته أكبر مزرعة خضروات في العالم

شارك زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي في حفل تشغيل "أكبر مزرعة خضراوات في العالم" حسبما أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم السبت.

وأظهرت لقطات التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي كيم جونغ أون وهو يقطع شريطا في حفل تشغيل مزرعة كانغ دونغ العامة للدفيئة أمام حشد كبير من الناس كما قام بجولة تفقدية برفقة ابنته.

وذكر تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية أن مزرعة كانغ دونغ العامة للدفيئة تهدف إلى توفير احتياجات مواطني بيونغ يانغ من الخضروات.

المصدر: AP