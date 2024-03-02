مزارعون فرنسيون يقتحمون بجراراتهم قصر فرساي التاريخي

تجمع مئات المزارعين على متن جراراتهم يوم الجمعة أمام قصر فرساي التاريخي في باريس مطالبين الحكومة الفرنسية باتخاذ إجراءات الدعم العاجل.

وحسب المتظاهرين فإن مطالبهم لم تتغير، فيما لا تعتمد الحكومة قوانين جديدة لدعم الزراعة الفرنسية وتقتصر على التصريحات فقط.

وكانت الشرطة الفرنسية قد ألقت في وقت سابق من الجمعة القبض على أكثر من 60 شخصا خلال احتجاج للمزارعين في شارع الشانزليزيه وسط باريس.

المصدر: رابتلي