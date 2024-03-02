 
مباشر

مزارعون فرنسيون يقتحمون بجراراتهم قصر فرساي التاريخي

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x32y

تجمع مئات المزارعين على متن جراراتهم يوم الجمعة أمام قصر فرساي التاريخي في باريس مطالبين الحكومة الفرنسية باتخاذ إجراءات الدعم العاجل.

وحسب المتظاهرين فإن مطالبهم لم تتغير، فيما لا تعتمد الحكومة قوانين جديدة لدعم الزراعة الفرنسية وتقتصر على التصريحات فقط. 

وكانت الشرطة الفرنسية قد ألقت في وقت سابق من الجمعة القبض على أكثر من 60 شخصا خلال احتجاج للمزارعين في شارع الشانزليزيه وسط باريس.

المصدر: رابتلي

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا