شجار عنيف في برلمان بوليفيا بسبب القروض

تبادل نواب بوليفيون اللكمات والدفعات وشد الشعر مساء يوم الخميس خلال نقاش ساخن للموافقة على اعتمادات بقيمة 900 مليون دولار تحتاجها الحكومة لإجراء أعمال البنية التحتية.

وتصاعد التوتر خلال جلسة البرلمان بسبب الخلاف على السيطرة على النقاش، مما أدى إلى صيحات ومواجهات جسدية بين المشرعين الموالين للحكومة وحلفائهم ضد المعارضة وجزء آخر من الحزب الحاكم المقرب من الرئيس السابق إيفو موراليس.

وقد طالبت حكومة الرئيس لويس آرسي وأعضاء مجلسها بالموافقة على المصدر الجديد للتمويل، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار العام في البلاد، إلا أن المعارضة والحزب الحاكم الذي يدعم موراليس يرفضان الموافقة عليه.

المصدر: AP