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بالفيديو.. الصين تطلق أول مسلسل رسوم متحركة عن طريق الذكاء الاصطناعي

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أقامت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية "تشاينا ميديا غروب" حفلا في بكين لإطلاق أول سلسلة رسوم متحركة في البلاد تم إنشاؤها باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى فيديو.

المسلسل، الذي أنشأته تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، هو عبارة عن مجموعة من القصص القديمة المبنية على أكثر من 200 قصيدة صينية كلاسيكية دخلت الكتب المدرسية الصينية للتعليم الابتدائي والمتوسط والعالي.

المصدر: وكالات

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