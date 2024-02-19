فيديو متداول لـ "لحظة إسقاط طائرة استطلاع أمريكية في الحديدة"

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما قالوا إنه فيديو يوثق "لحظة إسقاط طائرة الاستطلاع الأمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 "Reaper" من قبل الحوثيين في محافظة الحديدة".

ولا تظهر في الفيديو بشكل واضح نوعية الهدف الطائر، ولا لحظة سقوطه باستثناء وميض صادر عنه يستطع ويخبو بين الحين والآخر، باستثناء تعليق مصور الفيديو.

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وقال الحوثيون اليوم الاثنين في بيان لهم إن دفاعاتهم الجوية في الحديدة تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية (MQ9) بصاروخ مناسب، "أثناء قيامها بمهام عدائية ضد بلدنا لصالح الكيان الصهيوني".

وأمس الأحد، أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي أنها نفذت 5 ضربات اعتراضية ضد صواريخ كروز مضادة للسفن وزوارق مسيرة في اليمن.

المصدر: RT