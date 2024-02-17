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الهند تطلق قمرا صناعيا للإنذار من الكوارث الطبيعية

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أطلقت وكالة الفضاء الهندية بنجاح قمرا صناعيا للأرصاد الجوية من الجيل الثالث INSAT-3DS في مركز ساتيش داوان الفضائي في سريهاريكوتا اليوم السبت.

وذكرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية في بيان لها أن قمرا صناعيا سيتم استخدامه لتعزيز عمليات رصد الأرصاد الجوية ومراقبة أسطح الأرض والمحيطات للتنبؤ بالطقس والإنذار من الكوارث الطبيعية.

وتم إطلاق INSAT-3DS على متن مركبة إطلاق الأقمار الصناعية المتزامنة مع الأرض (GSLV-F14) الذي وضعته في مدار نقل متزامن مع الأرض.

المصدر: AP

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