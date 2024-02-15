اعتراض غواصة مخدرات أثناء عملية مشتركة بين الإكوادور وكولومبيا

اعترضت البحرية الكولومبية سفينة شبه غاطسة محملة بـ4 أطنان من الكوكايين، أثناء عملية مشتركة مع القوات البحرية الإكوادورية بحثت خلالها عن صيادين مفقودين قبالة ساحل نارينيو.

ورصدت غواصة المخدرات لأول مرة في المياه الإكوادورية حيث عبر طاقمها إلى الأراضي الكولومبية لتجنب القبض عليهم.

وقام محققون من مكتب المدعي العام الكولومبي باختبار محتويات الشحنة، وحددوا أنها مشتقة من الكوكايين.

وقال قائد محطة خفر السواحل في توماكو الكولومبية إن القيمة السوقية للحمولة تبلغ 137 مليون دولار ويمكن أن تنتج ما يقدر بـ10 ملايين جرعة.

المصدر: AP





