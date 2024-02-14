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سعد الحريري يحيي الذكرى الـ19 لاغتيال والده رفيق الحريري في بيروت

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أحيا رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري الذكرى الـ19 لاغتيال والده رفيق الحريري، حيث زار ضريحه اليوم الأربعاء وسط تجمع حشد من الناس ومشاهدته.

وتجمع الآلاف من مناصري "تيار المستقبل" في ساحة الشهداء ببيروت لإحياء الذكرى 19 لاغتيال الحريري.

وأدى سعد الحريري، برفقة خالته وعمه، الصلاة على قبر والده رفيق الحريري الذي اغتيل في تفجير انتحاري ضخم بشاحنة مفخخة على شاطئ بيروت في 14 فبراير 2005.

المصدر: AP

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