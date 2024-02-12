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مشاهد وصول مروحية تنقل أسيرين إسرائيليين محررين إلى مركز شيبا الطبي

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أعلن الجيش الإسرائيلي عن تحرير أسيرين إسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وهما فرناندو مرمان 60 عاما ولويس هر 70 عاما.

وحسب مسؤولين فلسطينيين فإن عملية التحرير جرت في وقت مبكر من اليوم الاثنين في بلدة رفح الحدودية الجنوبية خلال غارة أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل. وتم نقل الأسيرين الإسرائيليين المحررين جوا إلى مستشفى شيبا وسط إسرائيل، في حالة صحية جيدة نسبيا. 

المصدر: AP + وكالات

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