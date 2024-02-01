البحرية الهندية تنشر مشاهد لعملية إنقاذ بحارة إيرانيين وباكستانيين في المحيط الهندي

نشرت البحرية الهندية لقطات لعملية إنقاذ أطقم سفينتي صيد خطفها قراصنة صوماليون في بداية هذا الأسبوع في المحيط الهندي.

وأنقذت القوات البحرية الهندية 19 بحارا باكستانيا يوم الاثنين بعد أن اختطف قراصنة سفينة الصيد الخاصة بهم قبالة سواحل الصومال، وذلك بعد نحو 36 ساعة فقط على إعلان الهند أن قواتها حررت 17 شخصا هم أفراد طاقم إيراني من مركب صيد تعرض للخطف أيضا من قراصنة صوماليين.

المصدر: وكالات