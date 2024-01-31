وزير خارجية عمان يلتقي بنظيره البريطاني ديفيد كاميرون في مسقط

التقى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بنظيره العماني سيد بدر البوسعيدي اليوم الأربعاء في مسقط لإجراء محادثات حول الحرب بين إسرائيل وغزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وكتب كاميرون على حسابه في موقع X (تويتر سابقا): "تعمل المملكة المتحدة وسلطنة عمان معا لتعزيز الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط وتخفيف التوتر. التقيت معالي بدر البوسعيدي لمناقشة الحاجة إلى هدنة إنسانية فورية في غزة لإيصال المساعدات اللازمة".

والتقى كاميرون في وقت لاحق برئيس المكتب السلطاني العماني سلطان النعماني.

وقد زار كاميرون الشرق الأوسط في الأسبوع الماضي حيث التقى بقادة في اسرائيل وفلسطين وقطر وتركيا.

المصدر: AP