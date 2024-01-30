دفن 80 جثة في مقبرة جماعية في رفح

جرت عملية دفن عشرات الجثامين لفلسطينيين في مقبرة جماعية في مدينة رفح الحدودية بقطاع غزة بعد أن سلمتهم السلطات الإسرائيلية إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال أحمد الزاملي، موظف وزارة الأوقاف في مقبرة رفح، إن هناك ما يقرب من 80 جثة يتم دفنها في المقبرة الجماعية للمرة الثانية خلال أسابيع قليلة.

ولا أحد لديه معلومات في الوقت الحالي عما إذا كانت الجثث هي لأشخاص قتلوا في إسرائيل أو في غزة وتم نقلهم إلى إسرائيل وعادوا الآن إلى غزة.

المصدر: AP