المزارعون يغلقون طرقا حول باريس في احتجاج ضخم بالجرارات

اصطف المزارعون من جميع أنحاء فرنسا بجراراتهم في قافلة متجهة إلى باريس للمشاركة في أحدث احتجاج واسع النطاق ضد ارتفاع تكاليف الإنتاج واللوائح الخضراء والواردات الرخيصة.

وأظهرت اللقطات الجرارات وهي تسير ببطء وتغلق أحد الطرق السريعة الرئيسية بالكامل. وحسب تقارير إعلامية، فإن المنظمين خططوا لتنفيذ حصار في ثماني مناطق رئيسية، بهدف شل الطرق المؤدية إلى العاصمة وصفوه بـ "حصار" باريس.

وأعلنت الحكومة الفرنسية أنه تم نشر 15 ألف ضابط شرطة في جميع أنحاء المنطقة، حيث دعا وزير الداخلية جيرالد دارمانين جهات إنفاذ القانون إلى "ضبط النفس" إلا أنه حذر المزارعين من أضرار محتملة أو التدخل في الخدمات اللوجستية الحيوية.

المصدر: رابتلي