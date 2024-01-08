بالفيديو.. قتلى في حادث مروري غرب روسيا اصطدمت خلاله عشرات السيارات

قتل أربعة أشخاص بينهم طفل وأصيب 11 جراء حادث مروري شمل نحو 30 سيارة على طريق "ام-11" السريع في مقاطعة نوفغورود غرب روسيا، حسب بيان إدارة المرور في مقاطعة نوفغورود.

المصدر: رابتلي

Четыре человека, включая ребенка, погибли и 11 пострадали в массовом ДТП на 526-м километре трассы М-11 "Нева" Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Новгородской области в понедельник. На кадрах спасательный вертолет подлетает к месту происшествия, где стоят поврежденные автомобили. По данным ведомства, более 30 автомобилей стали участниками массового ДТП. На момент публикации на месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС России, Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Сообщается, что обстоятельства аварии устанавливаются. По данным МЧС России, в ликвидации последствий задействовано 45 специалистов личного состава и 15 единиц техники. Также к месту происшествия выдвинулся мобильный пункт обогрева. Скопировано со страницы https://www.ruptly.video/ru/videos/20240108-705-chetire-cheloveka-vklyuchaya-rebenka-pogibli-v-massovom-dtp-v-novgorodskoi-oblasti