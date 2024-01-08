شاهد.. الجرارات تشل الحركة في ألمانيا

ذكرت تقارير للشرطة المحلية أن مزارعين ألمان أغلقوا عددا من الطرق السريعة بجراراتهم، اليوم الاثنين، احتجاجا على الخفض الحكومي المقرر لدعم القطاع الزراعي.

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وتجري الاحتجاجات في جميع الولايات الفيدرالية تقريبا. وكانت تلك التخفيضات جزءا من حزمة إجراءات تستهدف سد فجوة بمليارات اليورو في ميزانية الحكومة بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في نهاية العام الماضي أدى إلى حالة من الفوضى في الخطط المالية للائتلاف الحكومي.

المصدر: RT