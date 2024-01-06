مشاهد مروعة من داخل طائرة أمريكية وهي تطير في السماء مع فجوة كبيرة في هيكلها

أمر المسؤولون الفيدراليون اليوم السبت بالإيقاف الفوري لطائرات بوينغ من طراز "737 ماكس 9" حتى يتم فحصها بعد تعرض طائرة تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" لانفجار ترك فجوة كبيرة في جسمها.

وتستغرق عمليات التفتيش المطلوبة حوالي أربع إلى ثماني ساعات لكل طائرة وتشمل حوالي 171 طائرة حول العالم. وقالت الشركة إنه تم تفتيش أكثر من ربع من أسطول الطائرات من هذا الطراز "دون نتائج مثيرة للقلق" حتى صباح السبت.

وانفجرت إحدى نوافذ وجزء من جسم طائرة تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" بعد وقت قصير من إقلاعها على ارتفاع 4.8 كيلومتر فوق ولاية أوريغون في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما أدى إلى حدوث فجوة كبيرة وأجبر الطيارين على القيام بهبوط اضطراري بينما كان ركابها البالغ عددهم 174 راكبا وأفراد الطاقم الستة يرتدون أقنعة الأكسجين.

ولم يصب أحد بأذى خطير حيث عادت الطائرة منخفضة الضغط بأمان إلى مطار بورتلاند الدولي بعد حوالي 20 دقيقة من مغادرتها، إلا أن شركة الطيران أوقفت عمل جميع طائراتها من طراز بوينغ "737 ماكس 9" البالغ عددها 65 طائرة.

المصدر: AP