شاهد.. مباني تهتز مع وقوع زلزال قوي ضرب اليابان في أولى ساعات العام الجديد

أدت سلسلة زلازل بلغ قوة أكبرها 7.6 درجة على مقياس ريختر إلى اشتعال النيران وانهيار المباني على الساحل الغربي لجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان.

وأبلغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن وقوع أكثر من عشرة زلازل في بحر اليابان قبالة سواحل إيشيكاوا والمحافظات القريبة منها.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي إن ستة منازل على الأقل تضررت بسبب الزلازل.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا جراء الزلازل.

المصدر: AP