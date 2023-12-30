بالفيديو.. قصف أوكراني يستهدف وسط بيلغورود الروسية

استهدف القصف الأوكراني اليوم السبت مدينة بيلغورود الروسية، وأفادت الوكالات بمقتل عشرة أشخاص وجرح آخرين بينهم أطفال جراء القصف.

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المصدر: وكالات