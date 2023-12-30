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بالفيديو.. قصف أوكراني يستهدف وسط بيلغورود الروسية

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استهدف القصف الأوكراني اليوم السبت مدينة بيلغورود الروسية، وأفادت الوكالات بمقتل عشرة أشخاص وجرح آخرين بينهم أطفال جراء القصف.

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10 قتلى بينهم طفل وعشرات المصابين بقصف أوكراني لبيلغورد
10 قتلى بينهم طفل وعشرات المصابين بقصف أوكراني لبيلغورد

المصدر: وكالات

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