بالفيديو.. قصف أوكراني يستهدف وسط بيلغورود الروسية

تاريخ النشر:30.12.2023 | 14:57 GMT | فيديوهات
استهدف القصف الأوكراني اليوم السبت مدينة بيلغورود الروسية، وأفادت الوكالات بمقتل عشرة أشخاص وجرح آخرين بينهم أطفال جراء القصف.
المصدر: وكالات
بحكم الظروف المتوترة برزت إلى الواجهة شخصيات قيادية جديدة مؤثرة في الشارع العربي إلى جانب كبار الزعماء العرب لتنافس على لقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023".
كشف مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" عن تعهد أمريكي للقاهرة بتحمل تكاليف بناء مخيمات اللاجئين مقابل موافقة القاهرة على إعادة توطين الفلسطينيين على أراضيها.
كشف الهلال الأحمر المصري عن إقامته مخيمات ضخمة بطلب من القيادة السياسية المصرية جنوب غرب خان يونس بقطاع غزة.
أثار إلغاء نهائي كأس السوبر التركي في السعودية بين فريقي غلطة سراي وفناربخشة بسبب خلاف تنظيمي مع السعوديين حول ارتداء اللاعبين قمصانا تحمل رسما لأتاتورك، ردود أفعال الساسة الأتراك.
كشف مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" عن وجود خطط للحكومة الإسرائيلية لتوطين عدد كبير من الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر بذريعة ضمان سلامتهم خلال المرحلة النشطة من الحرب.
أصدر منظمو موسم الرياض، الجهة المسؤولة عن تنظيم مباراة السوبر التركي والتي كانت مقررة بين غلطة سراي وفنربخشة أمس الجمعة في الرياض، بيانا شرحوا فيها أسباب إلغاء اللقاء.
قالت محطة "إن.تي.في" التركية إن نهائي كأس السوبر المحلي الذي كان من المقرر أن يجمع بين غلطة سراي وفناربخشه في السعودية اليوم الجمعة ألغي بعد خلاف بين الناديين والسلطات السعودية.
نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك يوم الجمعة مقال رأي حلل من خلاله الحرب على غزة ومستقبل القطاع ومن سيحكمه في اليوم التالي.
قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر أبلغت إسرائيل بألا ترتكب أي مخاطر على الحدود المصرية، مشيرا إلى أن القاهرة تنسق مع قطر وأمريكا بشأن مقترح الحل في غزة.
نفى "حزب الله" في بيان له اليوم الجمعة، ما أوردته صحيفة "لوفيغارو" عن عملية طوفان الأقصى.
تمكن أردوغان من بيع بضاعته نفسها لثلاثة مشترين في وقت واحد. حول مهارة الرئيس التركي في المساومة، كتب دميتري بافارين، في "فزغلياد":
أكد اللواء كريستيان فرويدنغ أن الغرب استخف بقدرة صناعة روسيا العسكرية وبتأهب حلفائها لتزويدها بما تحتاجه، مشيرا إلى أن حذاقة روسيا تمكنها حتى من تسخير مصباح الثلاجة لأغراض عسكرية.
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يوثق استهداف آليات وجنود إسرائيليين بمدينة غزة.
أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم وفريقا غلطة سراي وفناربخشة بيانا مشتركا بعد إلغاء مباراة الفريقين التي كانت مقررة مساء الجمعة في السعودية ضمن نهائي كأس السوبر التركي.
حذر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع الولايات المتحدة من التصعيد ضد اليمن وشعبه، وأكد استعدادهم لمواجهة أي هجوم.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، إطلاق عملية "عوز ونير" في خربة خزاعة بغزة، تزامنا مع استمرار عملياته العسكرية في شمال ووسط وجنوب القطاع.
أعلن الجيش الإسرائيلي عن توجيه ضربة إلى الأراضي السورية ردا على إطلاق صاروخين من منطقة الجولان باتجاه شمال إسرائيل.
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن خطط أوكرانيا العسكرية فشلت فشلا ذريعا، داعيا نظام كييف ورعاته الغربيين لانتظار "أسوأ الأخبار" في المستقبل القريب.
نشر موقع "i24 News" الإسرائيلي تقريرا يوم الجمعة طرح من خلاله 7 أسباب لعدم مشاركة مصر في مواجهة الحوثيين.
ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن الحرب في غزة تشكل مثالا على تهديد الأسلحة "زهيدة الثمن" لقوة الجيوش العظمى في الحروب الحديثة.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه دمر إحدى "الشقق السرية" لرئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار والأنفاق التي يستخدمها قادة الحركة.
قال الاقتصادي الأمريكي ريتشارد وولف، في مقابلة مع قناة Dialogue works على موقع يوتيوب، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعر بالخوف من عواقب فشله في أوكرانيا.
حذر مسؤول أمني إسرائيلي كبير في تصريحات لموقع "zman" الإخباري الإسرائيلي، من فقدان إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية.
أصدر الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة تعليمات لسكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالتوجه نحو مدينة رفح إلى الجنوب الغربي على الحدود المصرية.
شهدت شعائر صلاة الجمعة اليوم نسيان قارئ قرآن الجمعة الشيخ محمد حامد السلكاوي آيات من القرآن خلال بث شعائر صلاة الجمعة بحضور مختار جمعة وزير الأوقاف، وشوقي علام مفتي الديار المصرية.
أكد اللواء طارق المهدي أن السلاح الشرقي كان سباقا في الدفاع الجوي، وبين أن مصر انتصرت في حرب أكتوبر 1973 بفضل السلاح الجوي القوي والطائرات المقاتلة الروسية.
استهدفت الصواريخ الروسية في ضربتها الأخيرة لأراضي أوكرانيا، مستودعات تخزين صواريخ كروز Storm Shadow و SCALP الغربية بعيدة المدى، وكذلك المطارات حيث تقبع طائرات تقوم بإطلاقها.
علق الخبير الاستراتيجي المصري اللواء محمد عبد الواحد على زيارة وفد من حركة حماس إلى مصر، معتبرا أنها تعكس توافقا شاملا على المبادرة المصرية.
ما إن فرغ مايك بومبيو من منشور على X عن المساعدات لأوكرانيا، حتى انهالت عليه ردود المتابعين الساخطة، مطالبة إياه بحمل السلاح والذهاب للدفاع عن زمرة الفساد في كييف.
دحض تقرير الطب الشرعي العراقي الروية الرئيسية لمقتل المواطن الكويتي فيصل المطيري وصديقه السعودي أنور الظفيري، أثناء رحلة صيد بمنطقة صحراوية في العراق، وفق ما ذكره عم المطيري.
أظهرت التحقيقات في حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص في نيبال، يناير الماضي، أن الحادث وقع بسبب "خطأ بشري" ارتكبه الطيار.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويحقق مكاسب ميدانية على بعض المحاور، مكبدا العدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أقال القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني مستشارته آلا مارتينيوك التي دعت الأوكرانيين إلى عدم الخوف من الذهاب إلى الجبهة، لأن الجميع سيموتون على أي حال.
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان يوم الجمعة إن تل أبيب ترفض باشمئزاز جميع المزاعم التي قدمتها جنوب إفريقيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
اعترفت وزيرة خارجية الأرجنتين ديانا موندينو، بأن حكومة الرئيس خافيير مايلي استرشدت جزئيا باعتبارات أيديولوجية خلال رفضها الانضمام إلى مجموعة "بريكس".
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا بشأن إسقاط الجنسية عن مصري مقيم خارج البلاد لانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
أعلن حزب الله اللبناني فجر يوم السبت أنه استهدف تجهيزات تجسس إسرائيلية في مزارع دوفيف في الجليل الأعلى وموقع حدب يارون.
تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ84 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.
قال رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله اللبناني، الشيخ محمد يزبك، إن "محور المقاومة من اليمن إلى العراق ولبنان، لن يترك غزة وحدها، ولن يتأثر بالضغوطات مهما كانت".
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
يمكن أن تؤدي قشرة الرأس إلى تساقط الشعر وظهور التهابات جلدية في الفروة، وذلك وفقا للدكتورة أناستاسيا تيخونوفا أخصائية الأمراض الجلدية والشعر
تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ85 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.
يكشف الهلال الأحمر المصري عن إقامته مخيمات ضخمة بطلب من القيادة السياسية المصرية جنوب غرب خان يونس بقطاع غزة..
قالت ريبيكا كوفلر وهي موظفة سابقة في استخبارات البنتاغون، في مقالة لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية، إنه لا أحد يتمتع بعقل سليم، يمكن أن يصدق أن أوكرانيا قادرة على هزيمة روسيا.
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهداف جنود وتدمير آليات إسرائيلية متوغلة في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة.
جمع الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" مارك ثيسن قائمة بأسوأ تصرفات وقرارات الرئيس الأمريكي جو بايدن في عام 2023.
أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي واعتقل 6 آخرون بينهم أربعة أشقاء، يوم الجمعة، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية.
تتحضر لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، لدراسة التقرير السنوي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، مطلع العام الجديد.
شدد المدرب الألماني لنادي ليفربول يورغن كلوب، على أن فريقه سيكون قادرا على مواصلة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي على الرغم من خسارته الوشيكة لخدمات نجمه محمد صلاح.
قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن إعادة السفراء بين مصر وإيران من المحتمل أن تحدث في وقت قريب.
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الجمعة، الاستيلاء على طائرة استطلاع إسرائيلية شمال قطاع غزة.
أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، عن قلقه من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة في ظل النزوح والظروف الإنسانية الناتجة عن الحرب.
نفى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، نية الجيش الإسرائيلي حاليا احتلال رفح أو محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة.
حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس على المصادقة على التشريع الذي يشمل تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد تعرضها "لأكبر ضربة صاروخية" منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
تستعد مصر لاقتناء منظومة روسية لا نظير لها في العالم تنتجها أعرق شركة روسية تابعة لمؤسسة "روس تيخ"، حيث تعمل هذه المنظومة على مكافحة الطائرات دون طيار.
شن رواد منصة "إكس" هجوما لاذعا ضد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لهدرها الأموال على أوكرانيا وطالبوها بالاستقالة طالما أن أموالهم تنفق على بذخ وترف متلقيها في كييف.
يحتوي عصير الرمان على العديد من الفيتامينات والعناصر المعدنية، وهو يعزز عمل عضلة القلب، ويحسن تركيب الدم، ويساعد على زيادة الهيموغلوبين.
علق خبيران مصريان في تصريحات لـRT على خطط وخدعة الجيش الإسرائيلي للتحرك قرب حدود مصر، عبر معبري كرم أبو سالم ورفح عند محور فيلادفيا.
دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، إسرائيل، إلى احتلال جنوب لبنان والسيطرة أمنيا على شمال غزة وتدمير محور فيلادلفيا المتاخم لمصر، كنتيجة ضرورية تعقب الحرب.
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الجنود الإسرائيليين يسرقون أموال الفلسطينيين في قطاع غزة ومتعلقاتهم على نطاق واسع، وقدرت حجم المسروقات بعشرات الملايين من الدولارات.
كشف مصطفى الفقي المفكر السياسي وسكرتير الرئيس الأسبق للمعلومات، تفاصيل جديدة بشأن مباراة أم درمان الشهيرة، بين منتخبي مصر والجزائر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
لم تعد للغرب مصلحة في دعم المشروع الأوكراني العقيم، ومع ذلك سيجعلون الصراع يستمر. حول ذلك، كتب إيفان بانكين وإيغور ياكونين، في "كومسومولسكايا برافدا":
أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن مقتل الصحفي عبدالله حماد وزوجته وأطفاله الأربعة في قصف منزله بدير البلح فجر اليوم الجمعة.
علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، بشكل ساخر على ترتيب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم لأفضل اللاعبين في 2023.
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح/ جمال نزال، أن إسرائيل تتعمد احتجاز جثامين القتلى الفلسطينيين، موضحا أن تل أبيب لها تاريخ طويل في القيام بهذه الممارسات.
منعت بريطانيا مؤخرا الأوكرانيين من استخدام دباباتها Challenger 2 في الخطوط الأمامية للجبهة، كما سحبت الولايات المتحدة بعض أسلحتها أيضا وأعادتها إلى الخطوط الخلفية.
احتفل المدافع الدولي السعودي علي البليهي بطريقة غريبة بالهدف الذي سجله لفريقه الهلال في شباك الفيحاء مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الـ19 من دوري روشن لكرة القدم.
تعمل الحكومة الإسرائيلية على إخراج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من قطاع غزة، وفق ما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية.
وصف المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات الروسية على مختلف مناطق أوكرانيا اليوم الجمعة، بأنه كان الأكثر كثافة منذ فترة طويلة.
تفقد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف النماذج التجريبية الأولية لـ"عربة الجهاد"، وبشر بأنها ستدخل قريبا في الخدمة وستكون على خطوط المواجهة وفوق أراضي أوكرانيا "قريبا".
أصدرت الطائفة الأرمنية في مصر بيانا بشأن الهجوم على الحي الأرمني بالقدس، معتبرة أن التهديد لوجود البطريركية الأرمنية أصبح حقيقة، داعية دول العالم للمساعدة في إنقاذ الحي الأرمني.
قالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء يوم الجمعة إنها أطلقت رشقة صاروخية من شمال غزة تجاه إسرائيل.
حذّر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين من نوايا واشنطن فتح "جبهة ثانية" ضد روسيا انطلاقا من جنوب القوقاز، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ومنذ فترة طويلة لم تخف هذه النوايا.
أحجم مستشار رئيس مكتب رئاسة أوكرانيا، ميخائيل بودولياك، عن قبول فكرة الانخراط بأي مفاوضات مع الجانب الروسي، وقال إن كييف ستقدم لموسكو "إنذارات نهائية.. وستقبلها"، على حد تعبيره.
يتابع المراقبون بقلق الحشد الأمريكي ضد الحوثيين. حول ذلك، كتب خبير الشؤون الدولية ألكسندر رودوي، في "إزفيستيا":
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم، غير إسرائيل، التي تقف ضد دعوات المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في غزة.
توفي هذا الأسبوع البروفيسور الإسرائيلي يهوشوع بن أرييه، عن عمر يناهز 95 عاما، صاحب خطة تبادل الأراضي بين مصر وإسرائيل والفلسطينيين.
كشفت منظمة معاقي الجيش الإسرائيلي أن عدد جرحى الجيش نتيجة الحرب الحالية مع "حماس"، قد يصل إلى 20 ألفا "إذا أدرجنا مصابي اضطراب ما بعد الصدمة".
استعادت سوريا مخطوطا نادرا بعد رحلة استغرقت أربع سنوات في سلطنة عمان بعد طلب من مسقط لترميمه وعرضه في المتحف الوطني العماني وهو من تأليف البحار العربي أحمد بن ماجد السعدي.
دعا نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إلى عدم تفويت الفرصة التاريخية الموجودة أمامه والإسراع في الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة.
حفزت آلا مارتينيوك مساعدة قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني الأوكرانيين على الذهاب إلى الجبهة للقتال بعبارة "سنموت جميعا على أية حال".
أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن جنوب إفريقيا قدمت لها طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عددا من قادة الدول بمناسبة قدوم أعياد الميلاد ورأس السنة.
أعلن الجنرال الأوكراني سيرغي كريفونوس إصابة إحدى المنشآت الاستراتيجية في أوكرانيا جراء الضربة الصاروخية الروسية فجر الجمعة، منتقدا السلطات الأوكرانية لنشرها معلومات متعلقة بالمنشأة
قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إن رد فعل ممثلي الإدارة الأمريكية على ضربات القوات الروسية على المنشآت العسكرية لنظام كييف يشهد على فعالية العملية العسكرية الخاصة.
نشر الجيش الإسرائيلي الجمعة 29 ديسمبر لقطات لتدميره ما قيل إنه "أنفاق المقر العام لحركة حماس في شمال قطاع غزة".
قال عضو المكتب السياسي للحوثيين فضل أبو طالب في تصريح لـRT يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي لمشاكل المنطقة وعلى قواتها مغادرتها قبل أن تتلقى ضربات موجعة.
أفادت السلطات الفرنسية بأنه عثر على شاب على قيد الحياة في حجرة معدات الهبوط في طائرة تجارية أقلعت من الجزائر إلى باريس مصابا بانخفاض حاد في درجة حرارة الجسم.
أعلن "حزب الله" العراقي في بيان له اليوم الجمعة، عن استهداف قاعدة "خراب الجير" الأمريكية في العمق السوري.
كتب دميتري مدفيديف مجددا توقعات ساخرة لعام 2024، تتضمن صدور مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأمريكي جو بايدن ووضعه في قائمة المطلوبين.
ضربت الأمواج العالية ساحل كاليفورنيا الأمريكية وسجلت الكاميرا في مدن الولاية الأمواج وهي تغمر الشوارع والمطاعم وتجر السيارات، وبلغ ارتفاع الأمواج 7 أمتار في بعض المدن.
إلى أين سيتابع الجيش الروسي زحفه، إلى خاركوف أم أوديسا؟ حول ذلك، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
قال موقع "واللاه" العبري إن إيلات "تنهار" وإن المدينة "تموت من الألم"، وذلك على وقع تراجع النشاط الاقتصادي في المدينة على خلفية الحرب على غزة وضربات الحوثيين.
أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الوسطاء القطريين أبلغوا إسرائيل بأن حركة "حماس" متفقة مبدئيا على استئناف التفاوض حول صفقة جديدة لإطلاق سراح الرهائن مقابل هدنة في غزة.
خرج آلاف المواطنين في النيجر إلى الشوارع للاحتفال بانسحاب الجيش الفرنسي من البلاد، والذي انتهى في 22 ديسمبر، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".
قالت وسائل إعلام عبرية إن مجلس الحرب الإسرائيلي يدرس مقترحا للإفراج عن نحو 50 رهينة في غزة مقابل هدنة لمدة شهر في القطاع.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، عن إصابة 49 عسكريا في صفوفه خلال معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.
نلفت عنايتكم إلى أن التصويت سينتهي الساعة 24 من يوم 7 يناير 2024 ليتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر الثامن منه.
أعلنت وزارة الخارجية البولندية أنه تم استدعاء القائم بالأعمال الروسي أندريه أورداش إلى مبنى الوزارة بسبب صاروخ دخل المجال الجوي للبلاد من أوكرانيا.
ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، إلى أن إسرائيل هاجمت إيران عام 2022، حيث "نفذت عملية اغتيال ناجحة لمسؤول إيراني كبير"، في اعتراف غير مألوف في السياسة الإسرائيلية.
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