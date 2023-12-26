أثار القصف الأمريكي لمقرات الحشد الشعبي في العراق

أظهرت مقاطع فيديو متداولة اللحظات الأولى بعد استهداف القوات الأمريكية أحد مواقع كتائب حزب الله المنضوي تحت لواء الحشد الشعبي في محافظة بابل،

اثار القصف الذي طال حي الجزائر وسط مدينة الحلة في #بابلpic.twitter.com/DsNDwqRJBm — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) December 26, 2023

اثار الدمار التي لحقت بموقع الحـ.ـشد الشعبي نتيجة العـ.ـدوان الأمريكي الغـ.ـاشم في محافظة بابل .https://t.co/9pQHtHxrSzpic.twitter.com/rnH1EsFyWb — قناة العهد (@ahadtv) December 26, 2023