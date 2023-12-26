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أثار القصف الأمريكي لمقرات الحشد الشعبي في العراق

فيديوهات

أثار القصف الأمريكي لمقرات الحشد الشعبي في العراق
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أظهرت مقاطع فيديو متداولة اللحظات الأولى بعد استهداف القوات الأمريكية أحد مواقع كتائب حزب الله المنضوي تحت لواء الحشد الشعبي في محافظة بابل،

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