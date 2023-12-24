الجيش الإسرايلي يعرض لقطات لشبكة أنفاق استراتيجية "استخدمت كمقر القيادة الشمالي لحركة حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف شبكة واسعة من الأنفاق في شمال غزة، قال إنها كانت تُستخدم كمقر القيادة الشمالي لحركة حماس في غزة.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "في إطار العمليات، وبناءً على معلومات استخباراتية مسبقة، كشفت القوات بالتعاون مع الوحدة متعددة الأبعاد ووحدة "يهالوم" الخاصة لقوات الهندسة، عن شبكة أنفاق استراتيجية كانت تُستخدم كمقر القيادة الشمالي لحركة حماس في غزة".

وتابع البيان: "يضم مقر القيادة الواقع تحت الأرض طابقيْن، الأول بعمق حوالي 10 أمتار والثاني بعمق عشرات الأمتار. وتضم شبكة الأنفاق العديد من الفروع، وكانت تُستخدم لإدارة القتال وتحرك المخربين عبرها".

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات تظهر شبكة الأنفاق قيل إنها بنيت على مستويين على عمق عشرات الأمتار تحت الأرض وتضمنت ممرا طويلا يؤدي إلى "غرفة عمل وحمام ومختبر للأسلحة".

المصدر: AP + وكالات