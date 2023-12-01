تحطم مروحية وسط طريق سريع مزدحم في مدريد

تحطمت مروحية خاصة من طراز "إنستروم 28" على طريق سريع في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة.

وقال متحدث باسم خدمة الطوارئ إن شخصين كانا على متن المروحية تمكن أحدهما من الخروج على قدميه في حين أنقذ رجال الإطفاء الآخر من بين الحطام.

وأضافت خدمات الطوارئ أن الحادث أدى إلى إصابة سائق السيارة التي اصطدمت بها المروحية وكذلك إصابة أحد الركاب بجروح طفيفة في الرأس وآخر بكسر في عظمة الفخذ.

المصدر: AP + وكالات