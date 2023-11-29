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لحظة إنقاذ بحار مصري مفقود بعد غرق سفينة قبالة جزيرة ليسبوس

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أنقذت البحرية اليونانية بحارا مصريا مفقودا كان على متن سفينة الشحن "رابتور" غرقت قبالة جزيرة ليسبوس في بحر إيجه يوم الأحد، وسط رياح عاصفة.

وحسب معلومات أولية فإن الرجل الذي تم إنقاذه تعرض لإصابة طفيفة في الرأس ولم يكن لديه أية مشاكل صحية خطيرة.

وكانت السفينة تبحر تحت علم جزر القمر وتديرها شركة مقرها لبنان ونقلت الملح من مصر إلى إسطنبول، مع طاقم مكون من 14 شخصا - ثمانية مصريين وأربعة هنود واثنين من المواطنين السوريين. وحسب وسائل الإعلام فإن أحد أفراد الطاقم لقي مصرعه جراء غرق السفينة، في حين تواصل عمليات البحث عن الآخرين.

المصدر: رابتلي

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