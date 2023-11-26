لحظة اصطدام مسيرة أوكرانية بمبنى سكني في تولا الروسية

سجلت كاميرا المراقبة لحظة اصطدام مسيرة أوكرانية بمبنى سكني في مدينة تولا الروسية صباح اليوم الأحد.

وسبق أن أعلن حاكم مقاطعة تولا عن اصطدام مسيرة أوكرانية بمبنى سكني بعد فقدانها السيطرة جراء إسقاطها، مشيرا إلى أن الحادث أدى إلى تضرر زجاج 3 شقق وإصابة شخص واحد بجروح طفيفة.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية صباح اليوم 13 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات موسكو، وتولا، وبريانسك، وكالوغا، وسمولينسك كما كانت قد أسقطت ليلا 11 مسيرة استهدفت نفس المناطق تقريبا.

المصدر: وكالات