البنتاغون ينشر مقاطع مصورة لغارات قال إنها استهدفت قوات موالية لإيران شرقي سوريا
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wf78
نشر البنتاغون مقاطع مصورة لغارات شنتها مقاتلات أمريكية على مواقع قال إنها تابعة لمجموعات مدعومة من الحرس الثوري الإيراني تنشط في شرق سوريا.
وذكرت وكالة "AP" أن الولايات المتحدة نفذت ثلاث ضربات خلال الأسبوعين الماضيين، استهدفت مستودعات للأسلحة تابعة لمجموعات مرتبطة بإيران تنشط شرقي سوريا، ردًا على أكثر من 50 هجوما بالصواريخ والمسيرات شنتها هذه المجموعات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا.
المصدر: AP