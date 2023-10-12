الشرطة الفرنسية تطلق خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في باريس

استخدمت الشرطة الفرنسية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في باريس اليوم الخميس.

وقد أصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الأوامر بحظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، مبررا ذلك بأن من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام للبلاد.

وقالت الوزارة للوكالة الإخبارية إنّه في حال خرق هذا الحظر سيتم توقيف "منظمي التظاهرات ومثيري الشغب".

المصدر: AP + وكالات