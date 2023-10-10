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تشييع جثامين الصحفيين الفلسطينيين اللذين قتلا جراء غارة جوية إسرائيلية

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أقيمت اليوم الثلاثاء، جنازة جثامين الصحفيين الفلسطينيين الاثنين محمد صبح وسعيد الطويل اللذين قتلا في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة أثناء تغطيتهما الصحفية.

وبحسبما ورد كان الصحفي سعيد الطويل والمصور محمد صبح يجريان تغطية الغارات التي شنتها مقاتلات إسرائيلية على منطقة الرمال غرب غزة عندما قُتلا.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشفاء بغزة، وشارك العشرات من الصحفيين الفلسطينيين في التشييع، وحمل الصحفيون السترات الواقية الملطخة بدماء الصحفيين.

المصدر: رابتلي + نوفوستي

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