شاهد.. هروب جماعي للمستوطنين من مستوطنات غلاف قطاع غزة

أظهر مقطع فيديو حالة الهلع والخوف والهروب الجماعي لدى مئات المستوطنين من مستوطنات غلاف قطاع غزة مع بدء سقوط الصواريخ من القطاع ضمن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس.

إقرأ المزيد

وأطلقت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم من قطاع غزة مئات الصواريخ باتجاه مستوطنات الغلاف، ووصلت الصواريخ إلى تل أبيب.

وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، كاشفا أنه تم إطلاق 5 آلاف صاروخ خلال نصف ساعة.

ودعا الضيف الفلسطينيين في الضفة إلى "كنس الاحتلال نصرة للأقصى". كما دعا "المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق وسوريا واليمن إلى الالتحام مع المقاومة في فلسطين".

المصدر: RT