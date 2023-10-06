بالفيديو.. حملة فريدة من نوعها في فنزويلا لإنقاذ أضخم بحيرة في أمريكا اللاتينية باستخدام شعر

تعاني بحيرة ماراكايبو الفنزويلية، وهي أكبر بحيرة بأمريكا اللاتينية، من التلوث وهي مليئة بالتسربات النفطية الهائلة، فـقد ظهرت هناك مؤخرا مؤسسة اقترحت سبيلا غير تقليدي لحل المشكلة.

وأفادت "اسوشيتد برس" بأن منظمة "مشروع حورية البحر" الفنزويلية أعلنت جمع شعر الإنسان والحيوان لمواجهة تلوث البحيرة.

و بعد الإعلان استجاب العشرات بل المئات على دعوة الحصول على قصة شعر مجانا في قاعات جامعة فنزويلا المركزية للتبرع بشعرهم للمشروع.

ووفقا للمنظمين، يتم استخدام الشعر المجمع لصنع الحصائر والتي أثبتت فعاليتها كحواجز في امتصاص النفط من الماء.

المصدر: أ.ب.