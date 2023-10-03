بالفيديو.. ظاهرة "التنين الفضي" في نهر تشيانتانغ الصيني

سجلت الكاميرا في بعض أحياء مقاطعة جيجيانغ شرقي الصين مناظر تحبس الأنفاس حيث بلغت ظاهرة الفورة المدية في نهر تشيانتانغ أعلى مستوىاتها الاثنين 2 أكتوبر.

هذا ويشتهر نهر تشيانتانغ بوجود ظاهرة الفورة المدية لتكون الأكبر في العالم، ويُطلق عليها محليا اسم التنين الفضي.

يذكر أن الفورة المدية تحدث بسبب جاذبية القمر، فشكل خليج هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ الصينية يجعل من السهل وصول المد، ولكن من الصعب انحساره، مما يؤدي إلى ظهور هذا المد العظيم.

المصدر: أ.ب.