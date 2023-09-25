العثور على جثث جديدة لضحايا فيضانات درنة

تواصل فرق البحث والإنقاذ من ليبيا والجزائر انتشال جثث ضحايا الفيضانات المدمرة الناجمة عن انهيار سدين في مدينة درنة الساحلية.

وقام عمال يرتدون بدلات خاصة بنقل العديد من الجثث التي تم العثور عليها في البحر من سفينة تابعة للبحرية إلى شاحنة في ميناء درنة مساء الأحد.

وذكر المسؤولون الحكوميون وفرق الإغاثة أن عدد ضحايا الفيضانات في ليبيا يتراوح من 4000 إلى أكثر من 11000.

ولا تزال جثث الكثير من القتلى مدفونة تحت الأنقاض أو في البحر الأبيض المتوسط، بحسب فرق البحث.

المصدر: AP