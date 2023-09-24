بالفيديو.. هبوط كبسولة لناسا تحمل عينات كويكب "بينو" إلى الأرض

هبطت اليوم في صحراء ولاية يوتا الأمريكية كبسولة فضائية تابعة لوكالة ناسا تحمل عينات كويكب بينو لتختتم رحلة مدتها سبع سنوات.

وجرى الهبوط بعد أن تم إطلاق الكبسولة من على متن المركبة الفضائية "أوزوريس-ريكس" أثناء التحليق للمركبة بالقرب من الأرض.

وتوقع العلماء الحصول على كوب على الأقل من ركام الكويكب الغني بالكربون. ويذكر أن البلاد التي كانت الأولى لتعيد جزئيات من كويكب هي اليابان التي أعادت عينات كويكب ريوغو عام 2020.

المصدر: أ.ب.