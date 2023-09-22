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بالفيديو.. لقاء الرئيس السوري بشار الأسد مع نظيره الصيني في بكين

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التقى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الجمعة مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين وذلك في أول زيارة رسمية له منذ عقدين.

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المصدر: CCTV

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