بالفيديو.. لقاء الرئيس السوري بشار الأسد مع نظيره الصيني في بكين

تاريخ النشر:22.09.2023 | 13:25 GMT |
آخر تحديث:22.09.2023 | 13:26 GMT | فيديوهات
التقى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الجمعة مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين وذلك في أول زيارة رسمية له منذ عقدين.
المصدر: CCTV
أقر البرلمان السويسري قانونا يحظر ارتداء "النقاب" وكل ما يغطي الوجه من ملابس في الأماكن العامة، بعد أن أيد 51% من السكان ذلك الحظر في تصويت شعبي.
اعتمدت الحكومة الروسية قائمة من أكثر من 30 دولة صديقة ومحايدة يسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية بروسيا.
أعلن الجيش الأوكراني عن إيقاف المتحدثة باسم قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية المتحولة جنسيا سارة آشتون سيريلو عن العمل بسبب تهديداتها بقتل صحفيين ومسؤولين روس.
أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر سبتمبر الجاري، أن احتياطي الذهب لدى الدول العربية بلغ 1515.1 طن، فيما وصل احتياطي الذهب لدى دول العالم مجتمعة 35664.5 طن.
حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من تجاوز الفلسطينيين في أي اتفاق سعودي إسرائيلي للتطبيع. وأكد أنه لن يكون هناك سلام حقيقي دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية.
شدد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، على ضرورة أن ترفض تل أبيب اتفاقا يشمل تخصيب يورانيوم في السعودية لتطبيع العلاقات مع السعودية.
علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على حديث ولي عهد السعودية مع قناة "فوكس نيوز" حول العديد من الأمور.
أعلن مساعد شؤون سكك الحدید لشرکة بناء وتنمیة البنی التحتیة في إيران عباس خطیبي أن الدراسات تشیر إلى أن زمن وتكلفة عبور ممر الشمال- الجنوب أقل بحوالي 30% من قناة السويس.
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن أي شخص متورط في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر 2018، يقضي عقوبة بالسجن ويجب أن يواجه القانون.
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا مقاضاة مغرد كويتي بسبب تغريدة قال إنها انتقاد وإساءة إلى مصطفى كمال أتاتورك، وتعهد الوزير بتقديم شكوى جنائية ضد المغرد.
كشف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، عن تغيرات في "سد النهضة" الإثيوبي بعد الانتهاء من عملية الملء الرابع.
تعرض حساب دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على منصة "إكس" إلى الاختراق وتم نشر تغريدات أعلنت وفاة والده وأيضا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية بدلا منه.
أفاد المركز الصحفي للكرملين بأن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف "اعتذر وأعرب عن تعازيه العميقة بشأن الوفاة المأساوية لعناصر من قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ".
حكم على امرأة بالسجن لمدة عامين بسبب مقطع فيديو انتشر على تطبيق "تيك توك"، حيث صورت نفسها وهي تأكل لحم الخنزير أثناء سفرها إلى بالي بإندونيسيا، في مارس الماضي.
تحت العنوان أعلاه، كتب مكسيم بلوتنيكوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول طوفان مدينة نيويورك ببائعات هوى متخصصاتٍ بمرافقة كبار الشخصيات.
اختبأ ضابط ياباني يدعى هيرو أونودا لسنوات طويلة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في غابة بجزيرة "لوبانغ" الفلبينية الواقعة في خليج مانيلا، ولم يلق سلاحه إلا في عام 1972.
قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن قضية اللاجئين قد تعود "لتؤرقنا جميعا" جراء عدم الاستقرار في الجنوب السوري.
أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن تفاؤله في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ممكن وقد يتم في أوائل العام المقبل 2024.
انسحب وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي، من مؤتمر وزراء الصحة المنعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتراضا على وجود وزير الصحة والداخلية الإسرائيلي.
قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، إنه التقى وزير الخارجية سامح شكري في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك، وأجرى معه محادثات مثمرة.
وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيبربوك "الحرب مع روسيا" بأنها إشارة لدول وأنظمة أخرى بغرض "احترام ميثاق الأمم المتحدة".
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، رسميا، بداية فصل الخريف فلكيا، في مصر، غدا السبت، ويستمر لمدة 3 أشهر، لينتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.
أعلن المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية أحمد الطنطاوي عن موقفه من سد النهضة حال انتخابه رئيسا للجمهورية.
قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه لاسك لينز النمساوي 3-1 يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.
خرجت الولايات المتحدة في أغسطس عام 2021 من أفغانستان خائبة تماما، ولم تفقد كل ما قدمته لتحتل هذا البلد لعشرين عاما، بل وعادت "طالبان" إلى السلطة حتى قبل أن يغادر آخر جندي أمريكي.
فيما يبدو أنه خطأ قد يكون "متعمدا"، أعدت قناة أوكرانية تقريرا مصورا عن خطاب فلاديمير زيلينسكي، حيث يظهر في لقطة من التقرير وهو جالس بين المستمعين له وهو يلقي كلمته على المنصة!
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بالموافقة على اتفاق قرض لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.
رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، على البيان المشترك لوزراء خارجية الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في نيويورك.
تطرق الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال إشرافه على مجلس الوزراء يوم الخميس، إلى خطأ ورد في إحدى نشرات الأخبار.
يرى الكاتب الصحفي محمد مخلوف، نائب رئيس تحرير بدار أخبار اليوم الحكومية في مصر، أن الفترة المقبلة واحدة من أهم اللحظات الفارقة في تاريخ الدولة المصرية.
قال مسؤول إسرائيلي لهيئة البث الرسمية "كان" إن التشويشات في أجهزة التموضع العالمي GPS، بمطار بن غوريون في تل أبيب، "سببها جهات من سوريا ولبنان".
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية قصفت يوم الخميس بنى تحتية عسكرية خرقت "اتفاقية فك الاشتباك" في منطقة عين التينة بهضبة الجولان.
هاجم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه السابق باريس سان جيرمان وعبر عن استيائه من عدم "تكريم" الفريق له بعد إحرازه لقب مونديال "قطر 2022" مع منتخب بلاده.
أعلن موقع "الضبعة" التابع لشركة روس أتوم الروسية عبر تليغرام، تأهيل مصيدة قلب المفاعل النووي المصري، أول قطعة نووية في المفاعل استعدادا لتركيبها.
تجري مصر محادثات مع بنك مقره إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، للحصول على تسهيل قرض لتمويل مشتريات القمح من دولة كازاخستان، بحسب وكالة رويترز.
كشف أسطورة ليفربول، المدافع الإنجليزي السابق جيمي كاراغر، عن كواليس تلقيه رسالة خاصة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما انتقد أداءه مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.
حسمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية ما أثير مؤخرا حول وصول عاصفة التنين إلى مصر خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العميد اسماعيل قآني، زار سوريا حيث تفقد مناطق العمليات وشارك في مناورات عسكرية مشتركة بين طهران ودمشق.
أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر عدم تزويد قوات كييف بصواريخ "أتاكمس" حاليا، وتزويدها بقدرات "كبيرة" للدفاع الجوي، بحسب قوله.
علقت وكيلة لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ المصري وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن سماء سليمان، على تطور العلاقات بين مصر وإيران.
أعربت مصر ممثلة في وزارة الخارجية عن ترحيبها بالجهود التي تضطلع بها السعودية وسلطنة عمان على مسار دعم التوصل لحل مستدام للأزمة في اليمن.
وقع الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي لانتخابات 2024، دونالد ترامب، في موقف محرج حين طلبت منه امرأة التوقيع على ملابسها وأجزاء من جسمها.
حذّر الجيولوجي وخبير المياه المصري عباس شراقي من خطر تكرار سيناريو درنة في سد النهضة، حيث تحدث عن انهيار السدين في ليبيا وما نجم عنه من فيضانات كارثية.
أكد المحارب السابق في الجيش الأمريكي، نوكتيس درافن، أن فشل زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة وبعض المؤشرات المهمة قد تدلّل على النهاية الوشيكة للأزمة.
يتواصل التفاعل مع عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس بعد سلسلة التوقعات التي دأب على إطلاقها بين الحين والآخر، وآخرها الهزة الأرضية التي وقعت في مصر اليوم الأربعاء.
أفادت شبكة "إن بي سي" بأن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، لم يعط رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، فرصة إلقاء خطاب في جلسة مشتركة بالكونغرس بسبب انشغال المشرعين الأمريكيين.
قال موقع "هسبريس" إن الحالة الصحية للفنانة الشعبية إيمان تسونامي، مازالت تقلق محبيها بعد نفي شائعة وفاتها وتأكيد مرورها بأزمة صحية حرجة نتيجة تسمم حاد أدخلها قسم العناية المركزة.
كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن الوظيفة التي يود مزاولتها بعد اعتزاله كرة القدم.
صرح وزير الدفاع التركي يشار جولر يوم الجمعة بأن تركيا لن تسحب قواتها من سوريا إلا بعد تهيئة بيئة آمنة.
أدانت محكمة في إندونيسيا امرأة بتهمة التحريض على الكراهية الدينية وحكمت عليها بالسجن عامين بسبب لفظها البسملة "بسم الله" وتناولها لحم الخنزير ونشرته في فيديو عبر تطبيق "تيك توك".
كشفت مجموعة من الصور عثور قوات الجيش المصري التي تشارك في عمليات البحث والإنقاذ في ليبيا، على أسلحة وذخائر أسفل الأنقاض.
يعد النظام الغذائي القائم على "وجبة واحدة في اليوم" (أو "OMAD") نسخة أكثر تطرفا من الأنواع الأخرى من أنظمة الصيام الغذائية، مثل الصيام المتقطع والأكل المقيد بالوقت.
صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع مع نظيره السوري بشار الأسد في مدينة خانجو اليوم الجمعة، بأن البلدين بصدد الإعلان عن إقامة علاقات شراكة استراتيجية بينهما.
نشر خبير الطقس والمناخ عبد الله المسند مقطع فيديو يظهر تعرض مناطق واسعة في جازان بالمملكة العربية السعودية لصواعق رعدية شديدة، وأرجع ذلك إلى موقعها الجغرافي المميّز.
صرح الصحفي الأمريكي المرموق سيمور هيرش الحائز لجائزة بوليتزر بأن القوات الأوكرانية محبطة، ولن تكون قادرة على اختراق خطوط الدفاع الروسية ولم تعد لديها فرصة لتحقيق النصر.
يمكن أن تكون التقلبات المزاجية المتكررة وفقدان الشهية ونزلات البرد المتكررة وآلام العضلات والتشنجات من أعراض نقص فيتامين D في الجسم.
توقع الإعلامي مصطفى بكري، أن يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة المقبلة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها استهدفت مواقع للصناعة العسكرية الأوكرانية ومراكز للاستخبارات اللاسلكية ومراكز لتدريب المجموعات التخريبية تابعة للجيش الأوكراني.
قالت وكالة بلومبرغ، إن رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي أصيب بنوبة غضب وهيستيريا خلال وجوده في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
قال الضابط السابق في استخبارات بريطانيا MI6 أليستر كروكل إن الجيش الأوكراني سيرفض شن هجوم جديد إذا أصدر الرئيس فلاديمير زيلينسكي مثل هذه الأوامر، بينما سيناشدهم الأخير للقيام بذلك.
حتى الآن، حددت تصرفات الأطراف في المنطقة، لا سيما روسيا، إلى حد كبير، لا المصالح الاستراتيجية، وإنما الجمود وميراث الحقبة الماضية.
أشاد الناقد الرياضي السعودي عبد الرحمن الجماز، بأداء النجم البرازيلي نيمار المنضم إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
اعتبرت الباحثة بكلية الدراسات العسكرية في كينغز ببريطانيا مارينا ميرون، أن دبابات "أبرامز" التي وعدت واشنطن بإرسالها إلى أوكرانيا، قد تواجه صعوبات في مقاطعة زابوروجيه بسبب الأوحال.
أظهر مقطع فيديو مصور مسيرة "لانسيت" الروسية الانتحارية أثناء استهدافها مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في عمق خطوط العدو.
أوقف رسام الكاريكاتير التونسي الشهير توفيق عمران احتياطيا الخميس بشبهة "الإساءة إلى الغير" عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر رسمين ينتقدان رئيس الحكومة أحمد الحشاني.
واصل محمد صلاح، تدوين الأرقام المميزة رفقة ليفربول، بعد مشاركته في الفوز على حساب مضيفه لاسك لينز النمساوي 3-1، الخميس، ضمن منافسات دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.
أفاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء بأن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في قناتها على تيلغرام، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، كذبت عندما حملت روسيا مسؤولية مأساة هيروشيما.
صرح حكمت حاجييف مستشار الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية بأن باكو تدرس عفوا محتملا عن التشكيلات العسكرية في إقليم قره باغ التي ستتخلى عن أسلحتها، حسب وكالة "رويترز".
قال مصدر مطلع في هيئات حفظ القانون الروسية، في حديث لمراسل "تاس"، إنه تم اعتقال أول المشتبه بهم في مقتل عناصر من قوة حفظ السلام الروسية في قره باغ.
يبلغ مدى أحدث الصواريخ الروسية المجنحة X-BD الذي زودت به طائرات Tu-160 الاستراتيجية أكثر من 6.5 ألف كيلومتر.
قال الصحفي الألماني جوليان روبكي، على شبكة التواصل الاجتماعي X، إن المسيرات الجوية الروسية الانتحارية من طراز لانسيت، يمكنها ضرب أهداف على مسافة أكبر من المتوقع.
تمكنت مصر من صناعة عشرات القوارب والمراكب بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديث أسطول الصيد المصري وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.
يمكن لكل كائن على وجه الأرض تقريبا أن يشكر أمه على الطاقة التي تغذي كل خلية من خلاياه.
قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الحلفاء الغربيين بدأوا في الابتعاد عن أوكرانيا. بعد أن أدركوا أن نظام كييف يغرق.
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول المواضيع التي ناقشها وزير الدفاع الروسي في طهران.
أفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن الصين أرسلت طائرة رئاسية خاصة إلى دمشق لنقل الرئيس السوري بشار الأسد والوفد المرافق له إلى الصين.
يحذر خبراء التغذية من تناول النساء لبعض الأطعمة أثناء محاولة الحمل وإنجاب الأطفال.
كشفت ملكة الأردن رانيا العبد الله، عن النصيحة التي وجهتها إلى الأميرة رجوة آل السيف زوجة ابنها ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، بشأن الانتقادات السلبية التي قد تتعرض لها.
لطالما شكّلت المعاني الكامنة وراء أصوات الدجاج لغزا محيّرا، حتى بالنسبة للمزارعين. ولكن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي اليابانية تمكنت أخيرا من ترجمتها.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن عسكريا واحدا يعد مفقودا بعدما أصابت ضربة صاروخية أوكرانية مقر أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول اليوم الجمعة.
كشفت حركة "أنصار الله- الحوثيون" اليمنية، اليوم الخميس، عن ثمانية صواريخ مختلفة، خلال عرض عسكري بمناسبة العيد التاسع لـ"ثورة 21 سبتمبر".
أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا حول تقديم الدعم إلى ليبيا في أعقاب الإعصار المدمر الذى ضرب البلاد خلال الأيام الماضية.
تندّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممازحا بعد طلب رئيس "سبيربنك" مليار روبل من الموازنة سنويا لدعم مشروع لهم وقال: "ربما حرام على شخص ثري مثل غريف طلب مثل هذا المبلغ".
سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن، في زلة جديدة خلال لقائه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إذ نسي مصافحته وتركه على المنصة وغادر بعد انتهاء مؤتمرهما الصحافي.
أكد وزير الدولة الإماراتي أحمد علي الصايغ أهمية جهود الوساطة الروسية الرامية إلى وقف تصعيد الصراع في إقليم قره باغ.
قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن بولندا تسببت في أضرار جسيمة لأوكرانيا برفضها توريد الأسلحة لنظام كييف.
كرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع فاصل لعدة دقائق، نفس القصة خلال فعالية حول سبب ترشحه للرئاسة الأمريكية التي رواها حرفيا تقريبا مع رعاة حملة إعادة انتخابه.
كشف المرشح للرئاسة المصرية عن حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، عن تفاصيل برنامجه الانتخابي الذي سيتقدم به خلال ترشحه لرئاسة مصر.
تمكنت وزارة الداخلية المصرية من إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل الدبلوماسي العماني هود العلوي الملحق الإعلامي السابق بسفارة سلطنة عمان بالقاهرة،.
أفادت صحيفة "الأخبار" بأن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في لبنان أوقف قبل أسابيع، أحد كوادر حركة "حماس" في صيدا جنوب لبنان، على خلفية الاشتباه فيه بالتعامل مع إسرائيل.
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة والسلطات المختصة في البلاد لاتخاذ إجراءات للحد من البطالة بين الشباب، وذلك تزامنا مع ازدياد تعداد الشباب في روسيا.
وصل الرئيس السوري بشار الأسد، والسيدة الأولى أسماء الأسد، اليوم الخميس، إلى الصين في أول زيارة رسمية للبلاد منذ نحو عقدين، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ.
ألقت الشرطة السويدية القبض على ثلاثة مراهقين متهمين بالمشاركة في أعمال شغب بعد حرق القرآن الكريم في مدينة مالمو السويدية.
صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف بذل جهودا دبلوماسية في عام 2021 لإقامة الحوار مع روسيا.
كشف نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري، أن كلمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل مونديال "قطر 2022"، كان لها تأثير مباشر على لاعبي الأخضر في مباراة الأرجنتين.
تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل روستوفسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول عمل باكو على تحويل يريفان إلى ملحق بها، وترجيح خسارة أرمينيا سيادتها على أراضيها.
تقدمت مواطنة مغربية بشكاية ضد صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية بعد نشرها صورتها على غلاف عدد خاص بشأن زلزال الحوز وعبارة "ساعدونا، نحن نموت في صمت"، وخلفت غضبا شعبيا مغربيا واسعا.
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