شي في لقاء مع الأسد: الصين وسوريا تقيمان شراكة استراتيجية

صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع مع نظيره السوري بشار الأسد في مدينة خانجو اليوم الجمعة، بأن البلدين بصدد الإعلان عن إقامة علاقات شراكة استراتيجية بينهما.

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وقال شي في مقطع فيديو خلال الاجتماع بثه التلفزيون المركزي الصيني: "اليوم سنعلن بشكل مشترك عن إقامة شراكة استراتيجية، مما سيصبح معلما هاما في تاريخ العلاقات بين البلدين".

وأشار الرئيس الصيني إلى أن سوريا كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات مع الصين الجديدة، كما أنها كانت واحدة من الدول التي طرحت مشروع قرار لاستعادة الصين مقعدها في الأمم المتحدة.

وأكد شي استعداد بكين لتطوير التعاون مع دمشق، وقال: "في ظل الوضع الدولي المليء بعدم الاستقرار وعدم اليقين، تعرب الصين عن استعدادها لمواصلة التعاون مع سوريا، ودعم بعضنا البعض بحزم، وتطوير التعاون الودي والدفاع معا عن العدالة الدولية".

من جانبه، قال الأسد إن دمشق تتطلع بأمل "لدور الصين البناء على الساحة الدولية وترفض كل محاولات إضعاف هذا الدور عبر التدخل في شؤون الصين الداخلية أو محاولات خلق توتر في بحر الصين الجنوبي أو في جنوب شرق آسيا".

ووصف الرئيس السوري زيارته للصين بأنها "مهمة بتوقيتها وظروفها حيث يتشكل اليوم عالم متعدد الأقطاب سوف يعيد للعالم التوازن والاستقرار"، متمنيا أن تؤسس "لتعاون استراتيجي واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات" بين البلدين.

وأعرب الأسد عن الشكر للصين على "وقوفها إلى جانب الشعب السوري في قضيته ومعاناته ومحنته".

وكان الرئيس السوري وصل أمس الخميس إلى الصين في أول زيارة رسمية للبلاد منذ نحو عقدين.

المصدر: "نوفوستي" + "سانا"