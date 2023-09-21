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ترامب يوزع البيتزا على مؤيديه (فيديو)

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وزع الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي لانتخابات 2024، دونالد ترامب، البيتزا على حشد من مؤيديه الذين كانوا متواجدين في إحدى الحانات في ولاية آيوا.

وخلال جولته الانتخابية، توقف ترامب في حانة في Treehouse Pub & Eatery، وقوبل بهتافات عالية "U-S-A" وغناء "فخور بكوني أمريكيا".

وسأل ترامب رواد الحانة: "من يريد واحدة؟"، أثناء مروره حول علب البيتزا وتوقف لالتقاط الصور والتحدث مع أنصاره، بما في ذلك التوقيع على قميص امرأة.

المصدر: RT 

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