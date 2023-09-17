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نشطاء البيئة يطلون بوابة براندنبورغ في برلين باللون البرتقالي

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قام نشطاء حركة "الجيل الأخير" للبيئة برش أعمدة بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين بطلاء برتقالي وأصفر، اليوم الأحد، احتجاجا على استخدام مصادر الطاقة الأحفورية.

وقام الناشطون برش الطلاء باستخدام طفايات الحريق على جميع أعمدة البوابة الستة.

وقامت الشرطة الألمانية باعتقال جميع المحتجين الموجودين بالموقع وفتحت تحقيقا بخصوص الأضرار التي لحقت بالممتلكات. وتم تطويق المنطقة المحيطة بالبوابة. 

المصدر: وكالات

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