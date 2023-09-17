أقدم مسجد عثماني في مصر يفتتح أبوابه بعد الترميم

ترأس وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى مراسم افتتاح أقدم وأول مسجد في العصر العثماني في البلاد، مسجد سليمان باشا الخادم، بعد أعمال ترميمه واسعة النطاق التي استمرت 5 أعوام.

وقال، مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، إن هذا المسجد هو أول مسجد عثماني في مصري وهو مميز بـ23 قبة.

وذكر وزيري أن عمليات الترميم بدأت في عام 2018 واستغرقت خمس سنوات وبلغت تكلفتها خمسة ملايين جنيه (حوالي 6192 مليون دولار). وشملت عمليات الترميم إزالة التكلسات والأوساخ والغبار، وتحسين النقوش، وتحصين الخشب وعزله، بالإضافة إلى إجراء الصيانة اللازمة للرخام.

وتم بناء المسجد، المعروف أيضا باسم سارية الجبل داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي ويعود تاريخه إلى عام 1528 عندما أسسه القائد العثماني سليمان باشا الخادم.

المصدر: رابتلي