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ماذا فعل بدرنة؟ مشاهد توثق لأول مرة بالتفصيل التغيرات التي حدثت بعد "دانيال"

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وثقت صور الأقمار الصناعية كيف كانت مدينة درنة الليبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط قبل اجتياح إعصار "دانيال" المدمر لها وكيف أصبحت.

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وأظهرت المشاهد حجم الدمار الذي خلفه الإعصار، حيث تم محو البنية التحتية للمدينة بشكل شبه كامل، مع تهدم مئات المباني بشكل كلي أو جزئي جراء الفيضانات والسيول العارمة التي نتجت عن انهيار أحد السدود الضعيفة في المنطقة، بعد عجزها عن الصمود أمام قوة "دانيال".

يذكر أن الإعصار المتوسطي اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وتسبب بمقتل 6000 شخص مع آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

المصدر: RT

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